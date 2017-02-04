В ЛНР подтвердили гибель главы управления народной милиции

В Луганске подорван автомобиль, принадлежащий начальнику управления Народной милиции ЛНР полковнику Олегу Анащенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции.

"4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта - подрыва автомобиля - убит начальник управления НМ ЛНР полковник Анащенко О. В.", - говорится в сообщении.

В взорванном автомобиле кроме Анащенко находился еще один человек, он также погиб, пишет «ЛуганскИнформЦентр».

Оборонное ведомство Республики считает произошедший в Луганске взрыв автомобиля терактом.