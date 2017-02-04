В Луганске взорвался автомобиль

Автомобиль, подорванный в субботу в Луганске, принадлежал начальнику управления народной милиции Луганской Народной Республики полковнику Олегу Анащенко, два находившихся в машине человека погибли, сообщили в пресс-службе народной милиции.

"Взорвали машину начальника управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко", — сообщили в пресс-службе.

В народной милиции уточнили, что взрыв произошел в районе квартала Мирный.

"В машине было два человека, оба погибли, по предварительным данным, одним из них был Анащенко", — добавил представитель ведомства, сообщают «Новости Донецкой Республики».