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ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ДНР

04.02.2017 - 09:59

Украинские силовики с вечера обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов 10 прифронтовых населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"С 18:00 до полуночи фиксировались обстрелы поселков Трудовские, Александровка на западе Донецка, Зайцево, Михайловка под Горловкой, сел Крутая Балка, Спартак, Жабичево Ясиноватского района, Саханка, Ленинское, Безыменное Новоазовского района на юге Республики. Огонь велся из артиллерии калибрами 152 и 122 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм", — сказано в сообщении.

По данным источника, с позиций ВСУ были выпущены также десятки боеприпасов из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Информация об обстрелах на данный момент продолжает уточняться, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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