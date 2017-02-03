Первый замглавы СММ ОБСЕ рассказал о технике ВСУ в Донбассе

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг сообщил о расположении военных сил Украины на линии соприкосновения.

«У сил Украины есть тяжёлые вооружения: танки, ракетные системы, артиллерия, которые располагаются близко к линии соприкосновения, там, где их быть не должно», — сообщил Хуг.

Он также отметил, что «обе стороны продолжают нарушать соглашения о присутствии военной техники на линии соприкосновения».

По словам Хуга, с обеих сторон есть пострадавшие, пишет RT.

Ранее в ОБСЕ заявили о возможности возникновения в Авдеевке гуманитарной катастрофы.