СМИ: Военкоматы Украины готовят списки для всеобщей мобилизации

Официальный Киев поручил военкоматам в регионах страны подготовить списки для всеобщей мобилизации. Об этом, как передает «Русская весна», сообщил общественник Геннадий Сивак, ссылаясь на данные из Херсонской области.

По словам источника, украинские военкоматы получили указание создавать списки для мобилизации полномасштабной, включая резервистов из «АТО».

«У городского населения настроения преимущественно такие — валить в Россию, - сказал Сивак. - Иное дело в селах — там работы нет, в «АТО» идут ради денег. Отчет о том, что им придется убивать себе подобных, никто не отдает, пока реально не попадут в переплет».