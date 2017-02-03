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Глава ОБСЕ призвал прекратить огонь в Донбассе

03.02.2017 - 20:59

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе.

«Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя. Помимо гражданских смертей и травм, ещё тысячи мирных жителей оказались в ловушке без пищи и отопления. Я призываю стороны рассмотреть вопрос о судьбе захваченных гражданских лиц и приоритеты их безопасности. Они должны прекратить боевые действия немедленно и в полной мере соблюдать соглашение о прекращении огня и соглашения «Минск», — говорится в сообщении, размещённом на сайте ОБСЕ.

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили о гибели более 20 человек с начала обострения ситуации в Донбассе, пишет RT.

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