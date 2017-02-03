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Трамп раскритиковал "плохую" работу Шварценеггера

03.02.2017 - 17:45

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в твиттере «плохую» работу экс-губернатора Калифорнии и голливудского актера Арнольда Шварценеггера.

Ранее Шварценеггер назвал безумным миграционный указ Трампа. Также сообщалось, что президент, со своей стороны, сказал, что был успешен в роли ведущего шоу «Ученик», и подверг критике актера за низкие рейтинги нового сезона, где ведущим является уже Шварценеггер. На это артист предложил Трампу поменяться местами работы.

Теперь Трамп сообщил, что работа Шварценеггера на посту губернатора Калифорнии была «реально плохой», а на посту ведущего «Ученика» она «даже еще хуже». «Но, по меньшей мере, он очень старался!» – добавил президент, пишет Газета.Ru.

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