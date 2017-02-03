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В России число ВИЧ-инфицированных выросло на 5,4%

03.02.2017 - 17:19

В 2016 году в России было выявлено на 5,4% больше ВИЧ-инфицированных граждан по сравнению с 2015 годом, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«В 2016 году у нас было выявлено 103 тысячи 438 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 5,4% больше, чем в 2015 году», — сказала Голодец, пишет RT.

По её словам, в настоящее время в России проживают 870952 человека с данным вирусом, 77,5% ВИЧ-инфицированных состоят на диспансерном учёте.

Отмечается, что в российском бюджете на 2017 год на борьбу с ВИЧ заложено 19,78 млрд рублей.

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