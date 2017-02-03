Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Киеве

В Подольском районе Киева на улице Набережно-Луговой произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр главного управления службы в пятницу в 13:39 по местному времени. "На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения киевского гарнизона. По прибытии к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов", - сообщили в пресс-службе.

По имеющейся информации, площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. В тушении возгорания "задействовано 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 76 человек личного состава", пишет «Российская газета».