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Администрация Порошенко готовит встречи с представителями Трампа в Мюнхене

03.02.2017 - 15:45

Администрация президента Украины Петра Порошенко готовит двусторонние встречи с представителями администрации Дональда Трампа на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 17-19 февраля. Об этом сообщил замглавы администрации украинского лидера Константин Елисеев.

«Мы сейчас готовим визит президента в Мюнхен и также готовим двусторонние встречи в Мюнхене с представителями новой администрации (Трампа), которая также планирует принимать участие в Мюнхенском форуме по безопасности», — сказал Елисеев, пишет RT.

По его словам, в настоящее время прорабатываются сроки визита Порошенко в США.

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