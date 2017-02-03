Администрация Порошенко готовит встречи с представителями Трампа в Мюнхене

Администрация президента Украины Петра Порошенко готовит двусторонние встречи с представителями администрации Дональда Трампа на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт 17-19 февраля. Об этом сообщил замглавы администрации украинского лидера Константин Елисеев.

«Мы сейчас готовим визит президента в Мюнхен и также готовим двусторонние встречи в Мюнхене с представителями новой администрации (Трампа), которая также планирует принимать участие в Мюнхенском форуме по безопасности», — сказал Елисеев, пишет RT.

По его словам, в настоящее время прорабатываются сроки визита Порошенко в США.