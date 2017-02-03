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Басурин: ВСУ за неделю 15 тыс. раз вели обстрел по ДНР

03.02.2017 - 15:59

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военные за неделю 15 тысяч раз обстреляли позиции ополченцев. Об этом заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Всего за прошедшую неделю противник 14 556 раз обстрелял территорию ДНР. Огонь вёлся с применением РСЗО «Ураган» и «Град», артиллерии, танков и миномётов. Со стороны карателей огневому воздействию было подвергнуто 33 населённых пункта Республики», — цитирует Донецкое агентство новостей Басурина.

При этом отмечается, что сильнее всего обстрелам подверглись Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, пишет RT.
Ранее в ДНР заявили об обстреле 28 населённых пунктов украинскими военными.

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