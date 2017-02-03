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Лукашенко: Белоруссия может отказаться от российской нефти

03.02.2017 - 13:59

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами в пятницу, 3 февраля, заявил, что Минск может отказаться от российской нефти, если на другой чаше весов будет независимость его страны. Об этом сообщает RT.
По словам белорусского лидера, в случае отказа от российской нефти Минску придётся нелегко, кто-то даже сочтёт это решение нерентабельным.

«Но свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами. Это несопоставимо. Если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть — это несопоставимо», — сказал Лукашенко и подчеркнул, что в Белоруссии всё равно найдут выход из сложившейся ситуации.

Глава государства также заявил, что Белоруссия обратилась в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.
Ранее Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров по границе.

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