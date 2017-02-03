Госдолг Украины за год вырос на 22,7%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по данным на конец декабря 2016 года выросла до 1,93 трлн гривен, что на 22,7% выше, чем показатель на начало 2016 года.

По оценкам экспертов Национального банка Украины, госдолг на конец 2016 года составил 81,8% ВВП страны. Ожидается, что в 2017 году сумма государственного долга Украины достигнет 88-89% ВВП. Объем внутреннего валового продукта Украины оценивается в сумму около 2,3 трлн гривен.

Согласно данным Минфина, в декабре сумма государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте выросла на 11,6%, или на 200,84 млрд гривен, сообщает ТК «Звезда».