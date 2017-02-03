Минфин РФ назвал объем валютных закупок в феврале

Министерство финансов РФ с 7 февраля по 6 марта будет покупать валюту на внутреннем рынка каждый торговый день на 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

На эти цели выделено 113,1 млрд рублей — весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль. К покупке иностранной валюты будет привлечен Центробанк, который будет в рабочие дни проводить сделки на Московской бирже.

Валютный рынок на объявление Минфина пока сильно не отреагировал. К 12:30 мск доллар продолжает колебаться вокруг отметки 59,5 рубля.

Ранее Минэкономразвития оценивало объем ежедневных операций в $100 млн, пишет REGNUM.