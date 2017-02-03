Могерини: Европа заинтересована в том, чтобы Россия была сильной страной

Европа заинтересована в том, чтобы Россия была сильной страной. Об этом заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини.

«Я бы усомнилась в реальной силе России, страны, которую подрывает экономический кризис. Трудности внутри страны хорошо замаскированы внешними политическими и военными победами. Однако Европа не заинтересована в слабой России и кризисе», — заявила Могерини в интервью итальянской газете Corriere della sera.

Она также отметила, что Европа и Россия отлично вместе работали и продолжают работать по многим пунктам, в том числе по ядерному досье Ирана, пишет RT.

Ранее Федерика Могерини заявила, что решения по антироссийским санкциям не будут зависеть от США.