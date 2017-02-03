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МИД РФ призвал ОБСЕ осуществлять объективное наблюдение за ситуацией в Донбассе

03.02.2017 - 11:34

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости СММ ОБСЕ осуществлять объективное и беспристрастное наблюдение за ситуацией в Донбассе. Об этом она заявила в ходе еженедельного брифинга.

Кроме того, Захарова заявила, что Москва обеспокоена обстрелом журналистов в Донбассе.

Она отметила, что двое журналистов получили ранения. В Следственном комитете России в настоящее время расследуют произошедшее.

«В МИД расценивают этот инцидент как грубое нарушение норм и стандартов международного гуманитарного права», — сказал Захарова.
Ранее Захарова назвала варварским налётом обстрел Донецка украинскими военными, пишет RT.

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