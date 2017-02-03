Газопроводы Донецка и Макеевки получили значительные повреждения в результате массированных ударов со стороны ВСУ, 1168 абонентов остались без газоснабжения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного концерна «Донбассгаз».

«В результате массированных артобстрелов Донецка и Макеевки значительные повреждения получили распределительные газопроводы, 1168 абонентов осталось без газоснабжения», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что с 17:30 2 февраля по 4:28 3 февраля аварийно-диспетчерские службы донецкого и макеевского управлений ГК «Донбассгаз» зафиксировали свыше 100 осколочных повреждений на участках газопроводов.

«В течение ночи, по мере поступления сообщений от жителей, четыре экипажа аварийных бригад ГК «Донбассгаз» оперативно локализовали аварийные ситуации. Для доступа аварийных бригад в особо опасные участки МЧС предоставило экипажи бронированной техники», — добавили в концерне.

С наступлением светлого времени суток ремонтно-восстановительные бригады приступили к ликвидации последствий обстрелов. В ремонтных работах задействовано 153 человека и 21 единица спецтехники. По мере выполнения работ возможны кратковременные отключения газоснабжения.

Сотрудники ГК «Донбассгаз» напоминает жителям о том, что отключенным от газоснабжения абонентам необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами. Также во время выполнения ремонтных работ абонентам необходимо обеспечить доступ работников газовой службы в свои жилища, сообщают «Новости Донецкой Республики».