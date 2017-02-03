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ВСУ более шести часов вели обстрел Тельмановского района ДНР

03.02.2017 - 10:57

Украинские силовики более шести часов вели обстрел Тельмановского района ДНР, поврежден один дом, перебиты линии электропередачи в селах Красный Октябрь и Первомайское. Об этом сегодня сообщил глава райадминистрации Александр Сурсяков.

«Ночью был ужас, украинские военные вели непрекращающийся обстрел нашего района с 23:00 до пяти утра. Люди сидели в подвалах. Обстрелами были перебиты линии электропередачи в селах Красный Октябрь и Первомайское, без электроснабжения остались около 300 человек», — сказал он.

Глава района добавил, что также в Тельманово было зафиксировано попадание снаряда по улице Гагарина, 24.

«Полностью уничтожена веранда и разбиты стекла дома. Данных о пострадавших не поступало», — уточнил Сурсяков, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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