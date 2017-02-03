ВСУ выпустили более 1200 мин и снарядов по территории ДНР

Украинская армия с вечера выпустила 1268 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов, а также мин по Донецку, Ясиноватой, окраинам Докучаевска, Горловки и южной части Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 18:00 до 02:00 украинская сторона выпустила 1268 снарядов РСЗО, крупнокалиберных артиллерийских, танковых снарядов, мин разного калибра по всей территории Донецка, окраинам Ясиноватой, поселкам Зайцево и Гольмовский под Горловкой, селам Белая Каменка, Новомарьевка Тельмановского района, Саханка, Коминтерново, Ленинское, Октябрь, Безыменное Новоазовского района на юге ДНР», — сказано в сообщении.

Кроме того, по данным источника, с позиций противника было выпущено несколько сотен боеприпасов из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Информация о пострадавших и повреждениях продолжает уточняться, сообщают «Новости Донецкой Республики».