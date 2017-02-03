В Донецке из-за обстрела повреждены 8 домов и 2 школы

8 домов и 2 школы повреждены ночью в Киевском районе Донецка в результате массированных обстрелов ВСУ

Как минимум восемь домов и две школы повреждены в Киевском районе Донецка в результате массированных обстрелов со стороны ВСУ минувшей ночью. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР, сообщают «Новости Донецкой Республики».

«Перечень повреждений в Киевском районе: дома по ул. Артема, 198в, Горная, 38, проспект Киевский, 36, 31, 8, 5, 6, Миронова, 1 и школы №19 и 65», — отметил представитель командования.