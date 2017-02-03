Путин пообещал Венгрии надежные поставки газа

Венгрия будет получать российский газ, заверил после переговоров в Будапеште президент Владимир Путин. Россия готова вернуться к любому маршруту - но нужны гарантии. Проект АЭС "Пакш" не будет свернут, возможно даже стопроцентное финансирование со стороны России.

"Что касается "Северного потока-2", то конечно, технологическая возможность получать для Венгрии газ существует", - заметил Путин. "По-разному можно сделать, но это вполне реализуемый проект", - добавил он. "Возможно и движение российского сырья по "Турецкому потоку", - не исключил президент.

"Мы не ставим целей политического характера и по поводу транзита через Украину", - отметил российский лидер. "Вопрос в диверсификации и надежности маршрутов", - пояснил он. "Одно можно точно сказать: российский газ будет надежно поступать для венгерского рынка", - обещал Путин.

"Мы действительно сделаем все, чтобы обеспечить поставки в Венгрию", - заверил президент РФ. "Мы сами в этом заинтересованы - Венгрия - это надежный стабильный партнер", - добавил он. "Мы абсолютно деполитизируем эти вопросы", - подчеркнул российский лидер. Это дело экономической целесообразности, объяснил он.

"Не исключены никакие маршруты, мы готовы к чему угодно вернуться", - заверил Путин, добавив, что Россия не будет обижаться на Болгарию. "Но нужны гарантии: мы больше не можем и не хотим нести убытки за непросчитанные решения", - заключил он.

"Не можем обойти вопрос о том, насколько стабильны поставки газа через Украину", - сказал венгерский премьер Виктор Орбан. "Мы всегда ратовали за диверсификацию поставок. Но то, что было бы в интересах Венгрии, ЕС заблокировал", - напомнил он про Южный поток. "Но мы заинтересованы, чтобы это снова вышло на повестку дня, - продолжил венгерский премьер. - Если нужно будет и национально-экономические интересы этого потребуют, из России будем покупать газ через "Северный поток".

"Нам важно, чтобы российское сырье в любом случае попало на территорию Венгрии и господин президент нам это гарантировал, - сказал Орбан. - Остальные вопросы - технического характера. Главное, что между нами есть договоренность, президент дал слово".

"Южный поток был бы в наших интересах, но это вне нашей компетенции, - сожалеет венгерский премьер. - Турецкий поток нас интересует, мы с удовольствием примем участие, если будет возможность". "И газоснабжение в северном направлении тоже в интересах Венгрии, если из других источников не получим газ", - добавил он.

Орбан также выразил недовольство тем, что ни Хорватия, ни Румыния, ни ЕС не построили мощностей для реверсных поставок. "То есть Венгрия с южной стороны в заблокированной ситуации", - констатировал он. "Так что важно то, что президент Путин говорит: что каким-либо путем, пусть даже зигзагами, Венгрия получит газ и нефть".

На переговорах также обсуждали будущее АЭС "Пакш". Финансировать станцию на 80 процентов из 12 млрд евро предполагалось из российского кредита, напомнил Путин. "Мы готовы отфинансировать все сто процентов, но условия соглашения должны быть немножко другими", - добавил он.

"У нас хорошая договоренность с Россией и мы не хотим ею рисковать и ждем не дождемся, чтобы начались строительные работы", - заверил Орбан. "Что это за АЭС, о которой все говорят, но никто не видел? Даже лопатой ямку не вырыли!" - возмутился он. "Пересмотр соглашения на повестке не стоит", - заверил политик.

"Большую часть преград удалось устранить, осталось одно, ждем решения ЕС", - сказал Орбан. "Надеемся начать подготовительные работы в этом году и строительство в 2018 году", - добавил он, пишет «Российская газета».