В сенат Иллинойса из-за кибератак внесена резолюция против РФ

В сенате американского штата Иллинойс требуют осудить Россию за якобы взлом серверов избирательной комиссии штата летом 2016 года. Отмечается, что проект резолюции внёс в сенат демократ Майкл Хастингс.

В документе отмечается, что кибератака на избирательную комиссию штата Иллинойс проводилась из «неизвестного источника за рубежом» в июле 2016 года с целью украсть пароли членов избирательной комиссии.

«Атака была направлена на базу данных системы регистрации избирателей штата Иллинойс. Разведывательное сообщество считает этих лиц работающими на зарубежные организации, а именно российские, с целью усилить позиции одного из кандидатов (в президенты США) перед другим», — говорится в проекте резолюции, пишет RT.

В документе также говорится о необходимости провести дальнейшее расследование.