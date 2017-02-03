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В сенат Иллинойса из-за кибератак внесена резолюция против РФ

03.02.2017 - 08:59

В сенате американского штата Иллинойс требуют осудить Россию за якобы взлом серверов избирательной комиссии штата летом 2016 года. Отмечается, что проект резолюции внёс в сенат демократ Майкл Хастингс.

В документе отмечается, что кибератака на избирательную комиссию штата Иллинойс проводилась из «неизвестного источника за рубежом» в июле 2016 года с целью украсть пароли членов избирательной комиссии.

«Атака была направлена на базу данных системы регистрации избирателей штата Иллинойс. Разведывательное сообщество считает этих лиц работающими на зарубежные организации, а именно российские, с целью усилить позиции одного из кандидатов (в президенты США) перед другим», — говорится в проекте резолюции, пишет RT.

В документе также говорится о необходимости провести дальнейшее расследование.

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