На шельфе Австралии произошел разлив нефти

Вблизи платформы американской компании ExxonMobil на шельфе Австралии произошёл разлив нефти.
Как сообщает The Guardian, австралийские власти начали расследование в связи с аварией.
Отмечается, что Esso — дочерняя компания ExxonMobil — проинформировала руководство Австралии об обнаружении нефтяного пятна рядом с добывающей платформой, расположенной в 45 километрах от побережья в Бассовом проливе.
Причина разлива и объём вытекшего сырья пока не определены, пишет RT.
По данным представителя ExxonMobil, компания также начала расследование инцидента. Трубопровод между платформами закрыт в связи с техническими работами.
Как отмечает издание, компания несёт ответственность за разлив нефти вблизи другой установки в Бассовом проливе.