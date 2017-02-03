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На шельфе Австралии произошел разлив нефти

03.02.2017 - 08:37

Вблизи платформы американской компании ExxonMobil на шельфе Австралии произошёл разлив нефти.
Как сообщает The Guardian, австралийские власти начали расследование в связи с аварией.

Отмечается, что Esso — дочерняя компания ExxonMobil — проинформировала руководство Австралии об обнаружении нефтяного пятна рядом с добывающей платформой, расположенной в 45 километрах от побережья в Бассовом проливе.

Причина разлива и объём вытекшего сырья пока не определены, пишет RT.

По данным представителя ExxonMobil, компания также начала расследование инцидента. Трубопровод между платформами закрыт в связи с техническими работами.
Как отмечает издание, компания несёт ответственность за разлив нефти вблизи другой установки в Бассовом проливе.

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