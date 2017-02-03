ОБСЕ зафиксировала присутствие танков ВСУ в Авдеевке

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали четыре танка Т-64, припаркованные в подконтрольном Киеву жилом секторе Авдеевке. Об этом сообщается на сайте организации.

В ОБСЕ подчеркивают серьезные нарушения режима прекращения огня в районе Авдеевки и Ясиноватой с обеих сторон. Эксперты обнаружили ракетные системы залпового огня БМ-21 в районе населенного пункта Нетайлово и близ райцентра Волноваха.

Отмечается, что артиллерийские установки, которые находились в зоне прекращения огня в районе Макеевки и Ясиноватой, были также обнаружены и на территориях, которые контролируются отрядами ДНР, пишет Газета.Ru.