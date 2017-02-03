Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 3 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

ОБСЕ зафиксировала присутствие танков ВСУ в Авдеевке

03.02.2017 - 07:59

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали четыре танка Т-64, припаркованные в подконтрольном Киеву жилом секторе Авдеевке. Об этом сообщается на сайте организации.

В ОБСЕ подчеркивают серьезные нарушения режима прекращения огня в районе Авдеевки и Ясиноватой с обеих сторон. Эксперты обнаружили ракетные системы залпового огня БМ-21 в районе населенного пункта Нетайлово и близ райцентра Волноваха.

Отмечается, что артиллерийские установки, которые находились в зоне прекращения огня в районе Макеевки и Ясиноватой, были также обнаружены и на территориях, которые контролируются отрядами ДНР, пишет Газета.Ru.

ПолитикаБольше материалов
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
Алексей Сокольский
Колесо историиБольше материалов
Сатрапы и их последыши
Алексей Сокольский
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
24 января прошел День геноцида казачества
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
и война как самое жгучее лекарство
Виктор Чернышев
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования