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Глава Министерства госбезопасности КНДР отправлен в отставку

03.02.2017 - 07:24

Лидер КНДР Ким Чен Ын уволил министра государственной безопасности страны Ким Вон Хона в связи с подозрением в злоупотреблении властью. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что такое решение было принято после проверки его ведомства, которая выявила случаи злоупотребления властью. Кроме того, Ким Вон Хон понижен до звания генерал-лейтенанта.

«Лидер Северной Кореи освободил Кима, своего ключевого помощника, от должности, так как он осуществлял террор», — заявил представитель министерства.
Ким Вон Хон занимал этот пост с апреля 2012 года, пишет RT.

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