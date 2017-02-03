Глава Министерства госбезопасности КНДР отправлен в отставку

Лидер КНДР Ким Чен Ын уволил министра государственной безопасности страны Ким Вон Хона в связи с подозрением в злоупотреблении властью. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что такое решение было принято после проверки его ведомства, которая выявила случаи злоупотребления властью. Кроме того, Ким Вон Хон понижен до звания генерал-лейтенанта.

«Лидер Северной Кореи освободил Кима, своего ключевого помощника, от должности, так как он осуществлял террор», — заявил представитель министерства.

Ким Вон Хон занимал этот пост с апреля 2012 года, пишет RT.