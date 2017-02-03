Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 3 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

В США расследуют инцидент с бронемашиной спецназа, движущейся под флагом Трампа

03.02.2017 - 07:54

В американском штате Кентукки замечен конвой спецназа Военно-морских сил США под флагом главы государства Дональда Трампа.
Как сообщает RT, над одной из бронемашин развевалось полотно с надписью «Сделаем Америку снова великой», которое не является официальным и относится к предвыборной кампании Трампа. Как подтвердили телеканалу в пресс-службе ВМС, вывешивать подобные флаги на военной технике армии страны запрещено.

«Нормативные акты Министерства обороны и ВМС предписывают, какие виды флагов и вымпелов разрешено использовать, а также способ их вывешивания. Флаг, который фигурирует на видео, не является санкционированным», — пояснила представитель ВМС Джеки Максвелл.

Она также подтвердила, что командование подразделения, которым был сформирован кортеж бронемашин, начало расследование инцидента.
Ранее в сети появился ролик, на котором запечатлена бронемашина с флагом Трампа.

ПолитикаБольше материалов
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
Алексей Сокольский
Колесо историиБольше материалов
Сатрапы и их последыши
Алексей Сокольский
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
24 января прошел День геноцида казачества
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
и война как самое жгучее лекарство
Виктор Чернышев
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования