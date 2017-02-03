В США расследуют инцидент с бронемашиной спецназа, движущейся под флагом Трампа

В американском штате Кентукки замечен конвой спецназа Военно-морских сил США под флагом главы государства Дональда Трампа.

Как сообщает RT, над одной из бронемашин развевалось полотно с надписью «Сделаем Америку снова великой», которое не является официальным и относится к предвыборной кампании Трампа. Как подтвердили телеканалу в пресс-службе ВМС, вывешивать подобные флаги на военной технике армии страны запрещено.

«Нормативные акты Министерства обороны и ВМС предписывают, какие виды флагов и вымпелов разрешено использовать, а также способ их вывешивания. Флаг, который фигурирует на видео, не является санкционированным», — пояснила представитель ВМС Джеки Максвелл.

Она также подтвердила, что командование подразделения, которым был сформирован кортеж бронемашин, начало расследование инцидента.

Ранее в сети появился ролик, на котором запечатлена бронемашина с флагом Трампа.