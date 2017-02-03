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Минобороны Великобритании: Россия стремится к "расширению влияния"

03.02.2017 - 06:55

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил, что Россия стремится к расширению своего влияния и ослаблению НАТО.

«Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить свою сферу влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс, - говорится в тексте его выступления. - Это подрывает национальную безопасность многих союзников, а также основанную на правилах международную систему», пишет RT.

По его мнению, в связи с этим в интересах альянса и Европы — сохранить НАТО сильной, а также удержать РФ и убедить её свернуть со своего курса.

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