Минобороны Великобритании: Россия стремится к "расширению влияния"

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон сообщил, что Россия стремится к расширению своего влияния и ослаблению НАТО.

«Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить свою сферу влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс, - говорится в тексте его выступления. - Это подрывает национальную безопасность многих союзников, а также основанную на правилах международную систему», пишет RT.

По его мнению, в связи с этим в интересах альянса и Европы — сохранить НАТО сильной, а также удержать РФ и убедить её свернуть со своего курса.