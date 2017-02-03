Чуркин: Делегация Украины в ООН продолжает идти «тропой войны»

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что украинские дипломаты пришли на заседание Совбеза ООН как «на тропу войны».

«К сожалению, прозвучавшее сегодня от делегации Украины совершенно разнузданное, одиозное заявление показывает, что делегация Украины здесь, в Нью-Йорке, продолжает идти тропой войны. Это заслуживает самого серьёзного сожаления», — сказал он.

Чуркин также отметил, что, по словам президента Украины Петра Порошенко, он лично давал указания украинской делегации для минувшего заседания.

Ранее Порошенко заявил, что Украина в Совбезе ООН будет использовать каждую возможность для «защиты от России», пишет RT.