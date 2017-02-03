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Каратели ударили по Донецку баллистической ракетой "Точка-У"

03.02.2017 - 00:07

Как сообщают источники в ДНР, причиной мощного взрыва в районе автостанции «Мотель» стало применение украинскими карателями баллистической ракеты "Точка-у". Взрывную волну ощутили жители Донецка, Макеевки, Харзцызска и других населенных пунктов агломерации.

В результате взрыва в районе автозаправки близ автостанции «Мотель» в результате взрыва украинского снаряда образовалась воронка диаметром около пяти метров. На автостанции горит цистерна с газом.
Полностью уничтожен частный дом по адресу улица Токмакская, 8, расположенный неподалеку от автостанции. Разрывом снаряда уничтожен магазин военного снаряжения, расположенный на другой стороне кольца «Мотеля», серьезные повреждения получили палатки торгового комплекса автостанции.

По первоначальным данным, погиб один один погибший гражданский и пятеро получили ранения.

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