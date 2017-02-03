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СМИ: Безвизовый режим ЕС с Украиной могут ввести летом

02.02.2017 - 22:18

Безвизовый режим ЕС с Украиной может заработать летом 2017 года. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на источники в Еврокомиссии и Совете ЕС.

«Источники в Еврокомиссии и Совете ЕС утверждают, что украинский безвизовый режим будет одобрен в конце весны, а заработает — летом», — пишет издание.

При этом предполагается, что это может произойти уже в июле.

Ранее сообщалось, что Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан Грузии.

Кроме того, украинский сурок по кличке Тимка ранее с третьей попытки предсказал, что ЕС введёт безвизовый режим с Украиной в 2017 году, сообщает RT.

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