Порошенко: СБ ООН рассмотрит ситуацию в районе Авдеевки

По требованию Украины Совет Безопасности ООН в четверг, 2 февраля, рассмотрит ситуацию в районе Авдеевки Донецкой области.

«По требованию Украины Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию у Авдеевки. Дипломаты получили от меня чёткие инструкции. Страна-агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна ещё раз почувствовать солидарность мира с Украиной», — написал Порошенко в своём Facebook.

Президент обвинил Россию в том, что та якобы ставит Авдеевку «на грань гуманитарной катастрофы», а также в нарушении минских договорённостей.

1 февраля Порошенко заявлял, что Украина в СБ ООН будет использовать каждую возможность для «защиты от России».

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики концентрируют силы под Авдеевкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обострение ситуации в Авдеевке провокацией со стороны Киева.

Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в течение февраля, после чего уступит место Великобритании, сообщает RT.