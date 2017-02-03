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ВСУ открыли огонь по Макеевке

02.02.2017 - 20:29

Украинские военные несколько часов ведут обстрелы Кировского района Макеевки, повреждено три дома и газопровод. Об этом сегодня сообщили в городской администрации.

"В 16:40 в результате обстрела в Макеевке поврежден газопровод по улице Асафьева в Кировском районе. Обстрел продолжается", — отметили в пресс-службе.

По информации мэрии, аварийные службы выехали на место обстрела для ликвидаций его последствий. Кроме того, в этом же районе в течение последнего часа в результате обстрела пострадали три частных дома по улицам Кожемякина, Гастелло и Карьерная.

"Информации о пострадавших пока не поступало", — добавили там, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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