Лавров поздравил нового главу Госдепа Тиллерсона с назначением

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил 2 февраля телеграмму, в которой поздравил с назначением нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает «Российская газета».

В телеграмме выражается надежда на улучшение отношений между США и Россией.

Кандидатура Тиллерсона на пост главы Госдепартамента была поддержана на голосовании в Сенате США 1 февраля 56 голосами против 43.

Тиллерсон с 2006 по 2017 год занимал пост председателя совета директоров и главного управляющего нефтедобывающей компании ExxonMobil. Сотрудничал с Россией в различных нефтяных проектах, в том числе в "Сахалин-1" и в добыче углеводородов на российском арктическом шельфе.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин вручил ему Орден дружбы - самую высокую российскую государственную награду, какую может получить иностранец.

Тиллерсон имеет прозвище "техасский Ти-Рекс" (тиранозавр Рекс) за жесткость в переговорах.