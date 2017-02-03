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Лавров поздравил нового главу Госдепа Тиллерсона с назначением

02.02.2017 - 17:21

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил 2 февраля телеграмму, в которой поздравил с назначением нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает «Российская газета».

В телеграмме выражается надежда на улучшение отношений между США и Россией.

Кандидатура Тиллерсона на пост главы Госдепартамента была поддержана на голосовании в Сенате США 1 февраля 56 голосами против 43.

Тиллерсон с 2006 по 2017 год занимал пост председателя совета директоров и главного управляющего нефтедобывающей компании ExxonMobil. Сотрудничал с Россией в различных нефтяных проектах, в том числе в "Сахалин-1" и в добыче углеводородов на российском арктическом шельфе.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин вручил ему Орден дружбы - самую высокую российскую государственную награду, какую может получить иностранец.
Тиллерсон имеет прозвище "техасский Ти-Рекс" (тиранозавр Рекс) за жесткость в переговорах.

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