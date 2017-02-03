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Путин прибыл в Венгрию

02.02.2017 - 15:59

Президент России Владимир Путин прибыл с кратким рабочим визитом в столицу Венгрии Будапешт. На повестке - переговоры с премьер-министром республики Виктором Орбаном.
Это первая заграничная поездка главы государства в этом году, и сразу - в Европу. И снова в феврале: почему-то так получается, что лидеры России и Венгрии встречаются всегда зимой, в начале года, и чаще всего именно в этом месяце.

Как сообщает "Российская газета», сначала пройдут переговоры в узком составе, затем с участием делегаций, после чего состоится совместная пресс-конференция лидеров и обед.
Переговоры пройдут в здании Государственного собрания, построенном в неоготическом стиле в 1902 году. Это одно из красивейших парламентских зданий Европы. Неподалеку расположен монумент советским воинам, исторический центр города, а также королевский дворец Марии-Терезии. В здании около 700 помещений, на позолоту внутреннего убранства пошло 40 кг золота. Лидеры будут встречаться в трех из них: рабочем кабинете, зале "Мункачи" и в Охотничьем.

На повестке - укрепление торгово-экономического сотрудничества в условиях санкционной политики Евросоюза в отношении России, волатильности валютных рынков и в целом нестабильности мировой экономики.

Надо сказать, что в прошлом году падение объемов двусторонней торговли замедлилось. В январе-ноябре 2016 года товарооборот снизился на 11,6 процентов до 3,9 млрд долларов. А за весь 2015 года сокращение составило 40,1 процента (4,7 млрд долларов).

По итогам визита будут подписаны план консультаций министерств иностранных дел двух стран на 2017 год и комплексная программа межрегионального сотрудничества на 2017-2022 годы.

Конечно, на встрече будут также обсуждаться Ближний Восток, Сирия, Украина в связи с последними событиями в районе Авдеевки. Об этом заявил накануне на брифинге для журналистов помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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