ВСУ обстреляли макеевскую шахту "Щегловская-Глубокая"

Украинские силовики сегодня утром открыли огонь по макеевской шахте «Щегловская-Глубокая», в момент обстрела под землей находился 131 горняк. Об этом сегодня сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

«Обстрелы угледобывающих предприятий Республики продолжаются. Второго февраля в 10:40 под артиллерийским огнем со стороны ВСУ снова оказалась шахта «Щегловская-Глубокая» ПАО «Шахтоуправление «Донбасс»». На момент обстрела под землей находился 131 горняк. В 11:30 их начали выводить на поверхность», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что снаряд попал в копер клетьевого ствола, в результате чего был ранен слесарь поверхности. Отмечается, что после его ранения была вызвана реанимационно-противошоковая группа, которая оказала раненому первую медицинскую помощь. После пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения, сообщают «Новости Донецкой Республики».