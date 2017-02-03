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ВСУ обстреляли макеевскую шахту "Щегловская-Глубокая"

02.02.2017 - 15:43

Украинские силовики сегодня утром открыли огонь по макеевской шахте «Щегловская-Глубокая», в момент обстрела под землей находился 131 горняк. Об этом сегодня сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

«Обстрелы угледобывающих предприятий Республики продолжаются. Второго февраля в 10:40 под артиллерийским огнем со стороны ВСУ снова оказалась шахта «Щегловская-Глубокая» ПАО «Шахтоуправление «Донбасс»». На момент обстрела под землей находился 131 горняк. В 11:30 их начали выводить на поверхность», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что снаряд попал в копер клетьевого ствола, в результате чего был ранен слесарь поверхности. Отмечается, что после его ранения была вызвана реанимационно-противошоковая группа, которая оказала раненому первую медицинскую помощь. После пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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