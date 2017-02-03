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ВСУ за сутки 1617 раз обстреляли территорию ДНР

02.02.2017 - 15:57

Украинские силовики за сутки свыше 1600 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, обстановка на линии фронта крайне напряженная. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике остается крайне напряженная. За прошедшие сутки преступные силы Украины 1 617 раз обстреляли территорию ДНР. Тяжелая артиллерия применялась 374 раз, реактивные системы залпового огня 40 раз, минометы различного калибра 429, БМП – 53, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 721 раз», — сказал он.

По словам Басурина, наиболее интенсивным обстрелам подвергся макеевский, горловский и донецкий участок. Под огнем силовиков находились – населенные пункты Ясиноватой, Горловки, Тельмановского и Новоазовского районов, Докучаевска и Донецка.

«Противник вел массированный огонь из всех видов, запрещенных «Минском», вооружений. Зафиксированы попадания в 38 домов и построек. Наибольшие разрушения получили в Макеевке – 17 домов и домостроений», — добавил замкомандующего, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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