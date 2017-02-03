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На лечение в Россию отправятся 500 военных с востока Ливии

02.02.2017 - 14:28

На лечение в Россию отправлены 70 военнослужащих из Ливии, ещё 430 военных ожидают отправки. Об этом сообщили представители армии и парламента на востоке североафриканского государства.
«В среду 70 раненых из числа ливийской армии под командованием маршала Халифы Хафтара были отправлены в Россию на лечение. Речь идёт о раненных в противостоянии армии с террористическими группировками», — приводит РИА Новости слова официального представителя спикера парламента Ливии Фатхи аль-Марьями.

Он также отметил, что отправка военных стала возможна благодаря протоколу о сотрудничестве между странами в различных областях.

По словам представителя ливийской армии Ахмеда аль-Мисмари, договорённость с Россией предусматривает отправку на лечение 500 военнослужащих, получивших ранения, сообщает RT.

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