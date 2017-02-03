В Минобороны Украины заявили о гибели двоих военных в Донбассе

В Минобороны Украины заявили о гибели двоих военнослужащих в Донбассе за сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

Он также сообщил о 20 пострадавших военных, передаёт телеканала «112 Украина».

«За минувшие сутки в результате боевых действий, к сожалению, двое украинских военных погибли, 14 бойцов были ранены, шесть получили боевые травмы», — заявил Мотузяник.

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявил, что за сутки в результате обстрелов один человек погиб, ещё семеро получили ранения, сообщает RT.