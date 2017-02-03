Европарламент проголосовал за отмену виз для граждан Грузии

Европейский парламент проголосовал за отмену визового режима ЕС для граждан Грузии.

Как сообщает Sputnik, за отмену визового режима для граждан Грузии проголосовали 553 парламентариев из 647. 66 депутатов были против, 28 воздержались.

Отмечается, что теперь регуляцию должен формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров.

Ранее сообщалось, что комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам одобрил соглашение между ассамблеей и Советом ЕC об отмене визового режима для Грузии, сообщает RT.