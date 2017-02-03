Объявлена программа арктического форума в Архангельске

Опубликована деловая программа IV Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдёт 29—30 марта 2017 года в Архангельске. Об этом говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.

Сообщается, что программа форума предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий и дискуссий, 2 пленарных заседаний и расширенного заседания государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Форум откроет пленарное заседание «Арктика — территория для жизни» по вопросам конструктивного сотрудничества приарктических государств, а 30 марта при участии российского президента Владимира Путина состоится пленарное заседание «Человек в Арктике», посвящённое приоритетам России в реализации арктических проектов.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что одной из задач IV Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» является попытка уйти от восприятия Арктики как большой кладовой сырья, сообщает RT.