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Объявлена программа арктического форума в Архангельске

02.02.2017 - 13:38

Опубликована деловая программа IV Международного арктического форума «Арктика — территория диалога», который пройдёт 29—30 марта 2017 года в Архангельске. Об этом говорится в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе.
Сообщается, что программа форума предполагает свыше 40 мероприятий, в том числе проведение 32 тематических сессий и дискуссий, 2 пленарных заседаний и расширенного заседания государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Форум откроет пленарное заседание «Арктика — территория для жизни» по вопросам конструктивного сотрудничества приарктических государств, а 30 марта при участии российского президента Владимира Путина состоится пленарное заседание «Человек в Арктике», посвящённое приоритетам России в реализации арктических проектов.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что одной из задач IV Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» является попытка уйти от восприятия Арктики как большой кладовой сырья, сообщает RT.

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