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Проживавшего в тюменском ресторане медведя перевозят в московский приют

02.02.2017 - 13:14

Медведя Федю, который почти три года жил в клетке при ресторане в Тюмени, забрали в московский приют.
Как сообщает URA.RU, ресторану медведя передали дальнобойщики, которые нашли его на трассе. За несколько лет хищник вырос, и клетка, в которой он проживал, стала ему мала.

«Здесь Федю любят, хотя клетка ему уже стала мала. В любом случае в ресторане не имели права держать хищника, он находился у них незаконно. Да ещё в городской черте», — цитирует СМИ специалиста отдела по охране и контролю использования объектов животного мира Госохотуправления Тюменской области Наталии Зольниковой.

Отмечается, что медведя перевезли в Москву в специальном фургоне специалисты благотворительного фонда защиты животных, сообщает RT.

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