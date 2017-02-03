Проживавшего в тюменском ресторане медведя перевозят в московский приют

Медведя Федю, который почти три года жил в клетке при ресторане в Тюмени, забрали в московский приют.

Как сообщает URA.RU, ресторану медведя передали дальнобойщики, которые нашли его на трассе. За несколько лет хищник вырос, и клетка, в которой он проживал, стала ему мала.

«Здесь Федю любят, хотя клетка ему уже стала мала. В любом случае в ресторане не имели права держать хищника, он находился у них незаконно. Да ещё в городской черте», — цитирует СМИ специалиста отдела по охране и контролю использования объектов животного мира Госохотуправления Тюменской области Наталии Зольниковой.

Отмечается, что медведя перевезли в Москву в специальном фургоне специалисты благотворительного фонда защиты животных, сообщает RT.