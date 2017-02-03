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Россия поставит Китаю 10 истребителей Су-35

02.02.2017 - 12:43

Россия намерена поставить КНР 10 истребителей Су-35 в нынешнем году, сообщает источник в системе военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

«Первые четыре машины были поставлены еще в конце прошлого года, а вторая партия из десяти самолетов будет поставлена заказчику в этом году», — сказал он.

Также, по словам сотрудника российского ведомства, в 2018 году также планируется передача Пекину партии из 10 боевых машин, пишет Газета.Ru.

Ранее генеральный конструктор — вице-президент ОАК по инновациям Сергей Коротков сообщил, что в Индии под руководством РСК «МиГ» откроется сервисный центр для обслуживания истребителей МиГ-29.

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