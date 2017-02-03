В МИД России заявили об отсутствии у Трампа фобий в работе

Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил, что в ходе разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина с американской стороны ощущался настрой на работу без фобий, передает Газета.Ru.

Такое мнение российский дипломат высказал в ходе своего выступления в Совете Федерации на «круглом столе» «Российско-американские отношения при новой администрации США».

«С американской стороны ощущался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах. Такой настрой заметен уже и в контактах с сотрудниками Трампа. В последние годы президентства Барака Обамы мы от этого почти отвыкли», — сказал сотрудник МИДа.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что с утверждением Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США у главы МИД России появился партнер для диалога о будущем отношений двух стран.