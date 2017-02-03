Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 3 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

В МИД России заявили об отсутствии у Трампа фобий в работе

02.02.2017 - 12:59

Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил, что в ходе разговора президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина с американской стороны ощущался настрой на работу без фобий, передает Газета.Ru.

Такое мнение российский дипломат высказал в ходе своего выступления в Совете Федерации на «круглом столе» «Российско-американские отношения при новой администрации США».

«С американской стороны ощущался настрой на совместную работу в деловой манере, без фобий, в обоюдных интересах. Такой настрой заметен уже и в контактах с сотрудниками Трампа. В последние годы президентства Барака Обамы мы от этого почти отвыкли», — сказал сотрудник МИДа.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что с утверждением Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США у главы МИД России появился партнер для диалога о будущем отношений двух стран.

ПолитикаБольше материалов
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
Алексей Сокольский
Колесо историиБольше материалов
Сатрапы и их последыши
Алексей Сокольский
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
24 января прошел День геноцида казачества
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
и война как самое жгучее лекарство
Виктор Чернышев
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования