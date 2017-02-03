Из Авдеевки эвакуированы почти 150 человек

Из города Авдеевки в Донбассе, где ранее возобновились боевые действия, эвакуированы 149 человек. Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС.

«Из города Авдеевки эвакуированы 149 человек (из них 77 детей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе работают один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева и три полевые кухни, пишет RT.

Ранее ЮНИСЕФ заявила, что 17 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. детей, остались без электричества и отопления в результате столкновений в районе Авдеевки на востоке Украины.