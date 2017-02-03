Информационно-аналитическое сетевое издание
пятница, 3 Февраля, 2017
Видео Интервью

Подробно

Из Авдеевки эвакуированы почти 150 человек

02.02.2017 - 11:46

Из города Авдеевки в Донбассе, где ранее возобновились боевые действия, эвакуированы 149 человек. Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС.

«Из города Авдеевки эвакуированы 149 человек (из них 77 детей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе работают один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева и три полевые кухни, пишет RT.

Ранее ЮНИСЕФ заявила, что 17 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. детей, остались без электричества и отопления в результате столкновений в районе Авдеевки на востоке Украины.

Больше материалов по теме

05.07 - 15:34 В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы почти 8 000 человек
00:07 Каратели ударили по Донецку баллистической ракетой "Точка-У"
02.02 - 22:59 ВСУ бьют по Донецку из РСЗО "Ураган"
02.02 - 22:27 СРОЧНО! В Донецке зафиксированы сильнейшие взрывы
02.02 - 20:29 ВСУ открыли огонь по Макеевке
Болотов мог быть отравлен
01.02 - 14:34 Происшествия
Вдова лидера ополчения о роковой встрече с чашечкой кофе
Иудин грех коммуниста
01.02 - 12:18 Происшествия
Вороненков под охраной демонов  свидетельствует против России
Украина под уголовниками
27.01 - 12:04 Происшествия
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
ПолитикаБольше материалов
Апогей укронацизма
Константин Щемелинин
Клетка Идлиба для бармалеев
Николай Севостьянов
Глобальный передел неизбежен
Константин Душенов
Телеад ломает души
Александр Гончаров
Боязнь будущего
Константин Щемелинин
ОбществоБольше материалов
Русь святая!
Владислав Гулевич
Идеология рефлекса псины
Борис Джерелиевский
Рождаемость русских
Владислав Гулевич
Россия в группе смерти
Александр Никишин
Манифест молодых русских
Константин Щемелинин
Шуба для Шубенкова
Алексей Сокольский
Колесо историиБольше материалов
Сатрапы и их последыши
Алексей Сокольский
Украинизация Белоруссии
Петр Мультатули
Не задуть свечу памяти
24 января прошел День геноцида казачества
Николай Дьяконов
Дифирамбы палачу
и война как самое жгучее лекарство
Виктор Чернышев
ПроисшествияЕще
Украина под уголовниками
Укронацизм — не более чем внешний антураж криминалитета
Борис Джерелиевский
БлогиЕще
Судьба Донбасса
Отдел информации
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования