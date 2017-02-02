СМИ: Керри намерен написать мемуары

Экс-госсекретарь США Джон Керри намерен написать мемуары. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, политик уже нанял юриста для ведения переговоров с издателями.

«Его не интересует перечисление достижений или описание путешествий. Это будут очень личные воспоминания, которые покажут читателю его жизнь и продемонстрируют, как принимаются исторические решения, а также познакомят с некоторыми влиятельными персонажами, которых он хорошо знал», — сообщил источник из окружения Керри.

Отмечается, что Керри планирует провести аукцион среди издателей в феврале 2017 года, пишет RT.