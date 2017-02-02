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Трамп назвал разговор с премьером Австралии "худшим за день"

02.02.2017 - 10:41

Президент США Дональд Трамп остался недоволен телефонным разговором с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Как сообщает The Washington Post, Трамп отметил, что поговорил с четырьмя лидерами стран в этот день, включая Владимира Путина, однако беседа с Тернбуллом была худшей.

По данным газеты, Трамп, который в тот день общался с лидерами четырёх разных стран, прекратил разговор с австралийским политиком через 25 минут. Он выразил недовольство соглашением, подписанным предыдущим президентом Бараком Обамой, согласно которому США должны принимать беженцев с островов Манус и Науру.
Позднее Трамп выразил негодование сделкой в Twitter.

«Вы можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту глупую сделку!» — написал президент, пишет RT.

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