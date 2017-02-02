Между Горловкой и Углегорском от обстрелов повреждены 2 линии электропередачи

Две линии электропередачи между Горловкой и Углегорском повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, без света остаются четыре тысячи абонентов. Об этом сегодня сообщил и.о. главы Иван Приходько.

"Огнем с украинской стороны повреждены две линии электропередачи 110 киловатт между Горловкой и Углегорском. В результате обесточены 17 трансформаторных подстанций и две котельные. Без света на данный момент остаются четыре тысячи абонентов", – сказал он.

Приходько уточнил, что на месте повреждений с 06:00 по местному времени ведутся восстановительные работы. По словам и.о. городской администрации, восстановление линий завершится уже сегодня, сообщают «Новости Донецкой Республики».