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Между Горловкой и Углегорском от обстрелов повреждены 2 линии электропередачи

02.02.2017 - 09:57

Две линии электропередачи между Горловкой и Углегорском повреждены в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, без света остаются четыре тысячи абонентов. Об этом сегодня сообщил и.о. главы Иван Приходько.

"Огнем с украинской стороны повреждены две линии электропередачи 110 киловатт между Горловкой и Углегорском. В результате обесточены 17 трансформаторных подстанций и две котельные. Без света на данный момент остаются четыре тысячи абонентов", – сказал он.

Приходько уточнил, что на месте повреждений с 06:00 по местному времени ведутся восстановительные работы. По словам и.о. городской администрации, восстановление линий завершится уже сегодня, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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