ВСУ ведут обстрел окраин Ясиноватой

Украинские силовики ведут обстрел окраин Ясиноватой, повреждено здание железнодорожного депо, административное здание, есть попадание в жилой сектор. Об этом сообщил представитель администрации города.

"Мы зафиксировали попадание в здание Автодора, также было попадание во двор жилого дома, боеприпас не взорвался, сейчас на месте работают МЧС и есть попадание в одно из зданий железнодорожного депо. Информации о пострадавших пока не поступало, в данный момент идет обстрел окраин города", — сообщил представитель администрации, сообщают «Новости Донецкой Республики».