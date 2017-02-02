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ВСУ ведут обстрел окраин Ясиноватой

02.02.2017 - 09:43

Украинские силовики ведут обстрел окраин Ясиноватой, повреждено здание железнодорожного депо, административное здание, есть попадание в жилой сектор. Об этом сообщил представитель администрации города.

"Мы зафиксировали попадание в здание Автодора, также было попадание во двор жилого дома, боеприпас не взорвался, сейчас на месте работают МЧС и есть попадание в одно из зданий железнодорожного депо. Информации о пострадавших пока не поступало, в данный момент идет обстрел окраин города", — сообщил представитель администрации, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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