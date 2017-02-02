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ВСУ выпустили более 200 снарядов по окраинам Донецка, Ясиноватой, Горловки и Докучаевска

02.02.2017 - 09:26

Украинские силовики с вечера выпустила 255 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Ясиноватой, Горловки, Докучаевска и южным селам Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"С 18:00 до 02:30 ВСУ обстреливали поселки Александровка, Трудовские на западе Донецка, Крутую Балку Ясиноватского района, Железная Балка, Зайцево, Михайловка под Горловкой, окраины Докучаевска, села Новоласпа, Белая Каменка Тельмановского района, Саханка, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района на юге Республики. С позиций украинских подразделений было выпущено 255 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм", — сказано в сообщении.

Согласно информации источника, наряду с тяжелым вооружением украинская армия интенсивно использовала вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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