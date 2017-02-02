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Глава Пентагона намерен обсудить в Сеуле ядерную угрозу со стороны КНДР

02.02.2017 - 08:47

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о намерении обсудить с южнокорейским коллегой ядерную угрозу со стороны КНДР во время визита в Сеул. Об этом сообщает RT.

«Я точно буду говорить с ними о THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования)», — сказал Мэттис.

Южная Корея и Соединённые Штаты заявили о разработке THAAD для защиты от роста ядерного потенциала Северной Кореи.

В выводах доклада Белой книги по вопросам обороны Южной Кореи было сказано, что Северная Корея нарастила запасы плутония, но пока не способна создать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

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